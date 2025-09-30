Quién es Jaime Vargas, la sorpresa en la nómina de Chile para el amistoso ante Perú - Chilevisión

Jaime Vargas se transformó en la gran sorpresa en la nómina de la Selección Chilena, cuadro que se enfrentará a Perú a mediados de octubre

El arquero de Deportes Recoleta formará parte del plantel de La Roja para el amistoso internacional, el que marca el inicio de un nuevo ciclo con miras al Mundial 2030.

Lo particular es que el joven de 20 años es el único de la Primera B para esta nueva edición de El Clásico del Pacífico.

Jaime Vargas, quién es el sorpresivo nombre que fue llamado a La Roja adulta

Nacido en octubre del 2004, el guardameta inició su carrera en las inferiores de Universidad de Chile, aunque se fue a los 13 años.

Tras llegar al fútbol joven de Recoleta, el oriundo de San Vicente de Tagua Tagua debutó como profesional en 2022 en un cotejo contra Magallanes con solamente 17 años.

Desde entonces ha disputado 55 encuentros, de los cuales 27 son por la actual temporada.

Además de su oficio como futbolista, Vargas confesó a AS Chile hace algún tiempo que se dedicó a vender frutas y verduras.

"Gracias a Dios me va muy bien. Mientras se pueda lo seguiré haciendo, pero siempre he dicho que mi vida está enfocada en el fútbol", comentó en ese entonces.