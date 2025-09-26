Motivos para festejar: El millonario premio que aseguró la U por avanzar a semis de la Sudamericana - Chilevisión

Universidad de Chile saca cuentas alegres tars clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana, lo que le permite asegurar un importante premio económico.

Los Azules vencieron 2-1 este jueves a Alianza Lima en la revancha de cuartos de final, retornando a la ronda de los cuatro mejores de este torneo luego de 14 años.

En concreto, la dirigencia tiene motivos para festejar debido a que el cuadro laico recibirá 800 mil dólares por avanzar a esta nueva instancia.

Esto se suma a los 1,8 millones de la moneda estadounidense obtenidos por su buena campaña, a lo que se debe agregar el monto por su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Sin embargo, el Romántico Viajero tiene que enfrentar una serie de multas económicas producto de los incidentes contra Independiente.

¿Cuándo vuelve a jugar la U en la Copa Sudamericana?

El rival de la U en las semifinales de la Sudamericana será Lanús, serie que comenzará la semana del 22 de octubre en Chile.

En tanto, la revancha se disputará una semana después en Buenos Aires, Argentina.