El sorpresivo “apuntado”por los hinchas de la U tras vencer a Alianza Lima: “Tiene pesadillas” - Chilevisión

Un sufrido triunfo 2-1 logró Universidad de Chile ante Alianza Lima, resultado que le permitió clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Los Azules se hicieron fuertes en Coquimbo y lograron una tremenda victoria, ilusionándose seriamente con repetir el título del 2011.

El acceso a la siguiente ronda desató la algarabia de los hinchas del cuadro laico, quienes tuvieron un particular "apuntado".

Hinchas de la U le "dedicaron" el triunfo a Néstor "Pipo" Gorosito

Los fanáticos se descargaron en redes sociales y se acordaron del entrenador del conjunto peruano, Néstor "Pipo" Gorosito.

El estratega argentino es un viejo conocido del fútbol chileno debido a que jugó en Universidad Católica, disputando varios clásicos en su época de jugador.

Los usuarios rememoraron el título de 1994 y aseguraron que el trasandino "tiene pesadillas con el bulla".

Gorosito había dado que hablar hace algunas semanas al reconocer que deseaba pasar directamente a semifinales, teniendo en cuenta los incidentes ocurridos entre la U e Independiente en la ronda anterior.

Mira los comentarios acá

Desde este día Gorosito tiene pesadillas con el bulla pic.twitter.com/hZlvVQSLpV — Zazo (@Zazo_Uch) September 26, 2025

QUIEN TIENE EL VIDEO DEL CÁNTICO CONTRA GOROSITO PORFQVOR — 🇮🇸 (@iyotmi) September 26, 2025

100 años más de llanto para Gorosito 😂 — Matías Orellana U. (@matias_delpiero) September 26, 2025

LA BESTIA "AZUL" DE GOROSITO, #VamosLaU — CHARLY 🌳38% y ahora 55% (@youtucar51) September 26, 2025

Llora Gorosito!

Como en 1994 https://t.co/r70PduRcV3 — Languis (@languis2019) September 26, 2025

Gorosito y Alianza lima, hijos de toda la vida. pic.twitter.com/DGdr8Ifr9Z — Álvaro (@alvarouch23) September 26, 2025