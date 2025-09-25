 El sorpresivo “apuntado”por los hinchas de la U tras vencer a Alianza Lima: “Tiene pesadillas” - Chilevisión
El sorpresivo “apuntado”por los hinchas de la U tras vencer a Alianza Lima: “Tiene pesadillas”

Los fanáticos del cuadro azul se descargaron en redes sociales luego de clasificar a semifinales de la Copa Sudamericana.

Jueves 25 de septiembre de 2025 | 23:39

Un sufrido triunfo 2-1 logró Universidad de Chile ante Alianza Lima, resultado que le permitió clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Los Azules se hicieron fuertes en Coquimbo y lograron una tremenda victoria, ilusionándose seriamente con repetir el título del 2011.

El acceso a la siguiente ronda desató la algarabia de los hinchas del cuadro laico, quienes tuvieron un particular "apuntado".

Hinchas de la U le "dedicaron" el triunfo a Néstor "Pipo" Gorosito

Los fanáticos se descargaron en redes sociales y se acordaron del entrenador del conjunto peruano, Néstor "Pipo" Gorosito.

El estratega argentino es un viejo conocido del fútbol chileno debido a que jugó en Universidad Católica, disputando varios clásicos en su época de jugador.

Los usuarios rememoraron el título de 1994 y aseguraron que el trasandino "tiene pesadillas con el bulla".

Gorosito había dado que hablar hace algunas semanas al reconocer que deseaba pasar directamente a semifinales, teniendo en cuenta los incidentes ocurridos entre la U e Independiente en la ronda anterior.

Mira los comentarios acá

