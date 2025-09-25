El sorpresivo “apuntado”por los hinchas de la U tras vencer a Alianza Lima: “Tiene pesadillas” - Chilevisión

Los fanáticos del cuadro azul se descargaron en redes sociales luego de clasificar a semifinales de la Copa Sudamericana.
Jueves 25 de septiembre de 2025 | 23:39
Un sufrido triunfo 2-1 logró Universidad de Chile ante Alianza Lima, resultado que le permitió clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana.
Los Azules se hicieron fuertes en Coquimbo y lograron una tremenda victoria, ilusionándose seriamente con repetir el título del 2011.
El acceso a la siguiente ronda desató la algarabia de los hinchas del cuadro laico, quienes tuvieron un particular "apuntado".
Los fanáticos se descargaron en redes sociales y se acordaron del entrenador del conjunto peruano, Néstor "Pipo" Gorosito.
El estratega argentino es un viejo conocido del fútbol chileno debido a que jugó en Universidad Católica, disputando varios clásicos en su época de jugador.
Los usuarios rememoraron el título de 1994 y aseguraron que el trasandino "tiene pesadillas con el bulla".
Gorosito había dado que hablar hace algunas semanas al reconocer que deseaba pasar directamente a semifinales, teniendo en cuenta los incidentes ocurridos entre la U e Independiente en la ronda anterior.
Desde este día Gorosito tiene pesadillas con el bulla pic.twitter.com/hZlvVQSLpV— Zazo (@Zazo_Uch) September 26, 2025
QUIEN TIENE EL VIDEO DEL CÁNTICO CONTRA GOROSITO PORFQVOR— 🇮🇸 (@iyotmi) September 26, 2025
100 años más de llanto para Gorosito 😂— Matías Orellana U. (@matias_delpiero) September 26, 2025
LA BESTIA "AZUL" DE GOROSITO, #VamosLaU— CHARLY 🌳38% y ahora 55% (@youtucar51) September 26, 2025
Llora Gorosito!— Languis (@languis2019) September 26, 2025
Como en 1994 https://t.co/r70PduRcV3
Gorosito y Alianza lima, hijos de toda la vida. pic.twitter.com/DGdr8Ifr9Z— Álvaro (@alvarouch23) September 26, 2025
El papá de Gorosito en los 90/ el papá de Gorosito el 2025#VamosLaU pic.twitter.com/W6bJAeJGC7— - (@inexorabl333) September 26, 2025