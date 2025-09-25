Optimismo y fe: La U liquida a Alianza Lima y se mete en semifinales de la Sudamericana - Chilevisión

Universidad de Chile vuelve a roncar en el continente. En un partido en el que mostró carácter y fútbol, vencieron 2-1 a Alianza Lima y clasificaron a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Los Azules se hicieron fuertes en Coquimbo y se impusieron en la revancha de cuartos de final, superando de principio a fin al conjunto peruano.

La primera estocada llegó a los 5 minutos, con Lucas Assadi aprovechando un pase magistral de Matías Sepúlveda y definiendo con clase ante el achique del arquero Guillermo Viscarra.

El ariete de 21 años volvió a dar una muestra de que es un jugador de categoría, anotando su cuarto tanto en lo que va del torneo.

La U aguanta la ventaja y sigue en la Sudamericana

En el segundo tiempo, el Romántico Viajero volvió a pegar de manera rápida con Javier Altamirano, quien sacó un tremendo zurdazo a los 51'.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez pudieron cerrar el encuentro con dos ocasiones, pero perdonaron y dejaron con vida al forastero que descontó por medio de Eryc Castillo.

El veloz ecuatoriano aprovechó un error en la salida y le dio esperanza a Los Blanquiazules a los 64' con un tanto de gran calidad.

Sin embargo, los locales aguantaron todos los centros que incluyó una salvada casi en la línea de Franco Calderón en el epílogo.

Con esto, el conjunto chileno regresa a las semifinales del certamen luego de 14 años, ilusionándose con repetir el título logrado el 2011.

Copa Sudamericana: ¿Quién será el rival de la U en semifinales?

El próximo rival de la U en la Copa Sudamericana será Lanús, elenco que viene de dar la sorpresa y sacar del camino a Fluminense.

La llave de semifinales entre Los Azules y el Granate se disputará a mediados de octubre.