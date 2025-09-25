A qué hora juega la U ante Alianza Lima HOY la revancha por Copa Sudamericana - Chilevisión

Universidad de Chile define su serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima, rival al que recibe este jueves por el partido de vuelta.

Tras el empate 0-0 en Perú de la semana pasada, Los Azules tienen que ganar por cualquier marcador para meterse entre los cuatro mejores del torneo.

En caso de clasificar a la siguiente fase, el cuadro laico chocará ante Lanús de Argentina, quienes dieron el golpe y eliminaron a Fluminense.

Copa Sudamericana: ¿A qué hora juega la U vs Alianza Lima HOY?

El partido de Universidad de Chile ante Alianza Lima arranca a las 21:30 horas de Chile de este jueves 25 de septiembre.

El recinto para este esperado encuentro es el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, donde no habrá público producto de una sanción contra el Romántico Viajero.

¿Dónde ver el partido de la U vs Alianza Lima por Copa Sudamericana?

El choque del elenco nacional ante los Íntimos será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Adicionalmente, el trascendental cotejo será emitido por la plataforma de streaming DGO, a la que debes ingresar con tu usuario y clave.