U. de Chile vs Alianza Lima: Cuándo y a qué hora juegan revancha por Copa Sudamericana - Chilevisión

Universidad de Chile se medirá nuevamente a Alianza Lima, rival al que recibirá por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Los Azules sueñan con dejar en el camino al cuadro peruano tras el empate en el encuentro de ida, el que tuvo bastantes polémicas y que terminó 0-0.

Para este compromiso, el cuadro laico no podrá contar con su capitán Marcelo Díaz producto de una lesión muscular.

¿Cuándo y a qué hora juegan U. de Chile y Alianza Lima por Copa Sudamericana?

El partido de vuelta entre Universidad de Chile y Alianza Lima está programado para este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas de Chile.

La revancha por los cuartos de final de la Copa Sudamericana se jugará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, donde no habrá público producto de una sanción que rige contra el Romántico Viajero.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. de Chile vs Alianza Lima?

El choque del elenco nacional contra los íntimos será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Adicionalmente, el trascendental duelo será emitido por la plataforma DGO de manera online. Para eso, tienes que ingresar con tu usuario y clave.