Champions League, la U en Sudamericana y más: La tremenda agenda de partidos en Fiestas Patrias - Chilevisión

Las Fiestas Patrias no solamente tendrán cuecas, fondas, asados y celebración, sino que también habrá bastante fútbol para mirar.

Los cuatro días destinados al tradicional festejo estarán repletos de partidos en diferentes torneos, incluyendo uno que se roba el protagonismo.

Se trata del duelo entre Alianza Lima y Universidad de Chile, donde Los Azules intentarán sacar un buen resultado por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Pero eso no es todo. El 18 de septiembre se dará el lujo de regalar tremendos encuentros por la Champions League y la Copa Libertadores.

Además del Romántico Viajero, otros representantes nacionales que saltarán a la cancha estos feriados serán Alexis Sánchez, Ben Brereton, Marcelino Núñez y varios más.

Por si fuera poco, una vez que culminen las Fiestas Patrias se vendrá la cuenta regresiva para el esperado Mundial Sub 20 de Chile 2025.

Agenda de partidos en Fiestas Patrias

Jueves 18 de septiembre:

Brujas de Bélgica vs Mónaco - Champions League: 13:45 horas.

Copenhague vs Bayer Leverkusen - Champions League: 13:45 horas.

Eintracht Frankfurt vs Galatasaray - Champions League: 16:00 horas.

Manchester City vs Napoli - Champions League: 16:00 horas.

Newcastle vs Barcelona - Champions League: 16:00 horas.

Sporting de Lisboa vs Karat Almaty - Champions League: 16:00 horas.

Liga de Quito vs Sao Paulo - Copa Libertadores: 19:00 horas.

Flamengo vs Estudiantes de La Plata - Copa Libertadores: 21:30 horas.

Alianza Lima vs Universidad de Chile - Copa Sudamericana: 21:30 horas.

Viernes 19 de septiembre:

Stuttgart vs St Paulo - Bundesliga: 15:30 horas.

Lecce (Matías Pérez) vs Cagliari - Serie A: 15:45 horas.

Olympique de Lyon vs Angers - Ligue 1: 15:45 horas.

Real Betis (Manuel Pellegrini) vs Real Sociedad - Liga española: 16:00 horas.

Rio Ave vs Porto - Liga portuguesa: 16:15 horas.

Huracán (Leonardo Gil) vs Racing (Gabriel Arias) - Liga argentina: 19:00 horas.

San Martín de San Juan vs Vélez Sarsfield (Claudio Baeza y Diego Valdés): 19:15 horas.

Lanús vs Platense (Maximiliano Rodríguez) - Liga argentina: 21:15 horas.

Sábado 20 de septiembre:

Liverpool vs Everton - Premier League: 8:30 horas.

Hoffenheim vs Bayern Múnich - Bundesliga: 10:30 horas.

Derby County (Ben Brereton) vs Preston North End - Championship: 11:00 horas.

Blackburn Rovers vs Ipswich Town (Marcelino Núñez) - Championship: 11:00 horas.

Real Madrid vs Espanyol - Liga española: 11:15 horas.

Hellas Verona vs Juventus - Serie A 13:00 horas.

Manchester United vs Chelsea - Premier League: 13:30 horas.

Alavés vs Sevilla (Alexis Sánchez y Gabriel Suazo): 13:30 horas.

Udinese vs Milan - Serie A: 15:45 horas.

Botafogo vs Atlético Mineiro (Iván Román) - Brasileirao: 18:30 horas.

Inter Miami vs DC United - MLS: 20:30 horas.

Palmeiras vs Fortaleza (Benjamín Kuscevic) - Brasileirao: 21:00 horas.

Atlético Tucumán vs River (Paulo Díaz) - Liga argentina: 21:15 horas.

Domingo 21 de septiembre: