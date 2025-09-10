“Chile no ganó porque...”: Periodista uruguayo arremetió contra Ben Brereton tras empate ante La Roja - Chilevisión

Ben Brereton tuvo una oscura noche este martes con la Selección Chilena, luego de errar varios goles en el empate 0-0 contra Uruguay por el cierre de las Eliminatorias.

El delantero del Derby County desperdició al menos tres chances clarísimas, una de ellas un cabezazo abajo del arco defendido por Santiago Mele que pudo haber cambiado la historia.

La magra situación se dio justo en el regreso del nacido en Inglaterra al Estadio Nacional, donde el público lo recibió con mucho cariño.

Relator uruguayo arremete contra Ben Brereton

La actuación de Big Ben fue observada por el conocido periodista charrúa, Martín Charquero, quien lanzó una tajante opinión del encuentro y del propio atacante.

En sus redes sociales, el comunicador analizó el cotejo. "Duro de ver. La preocupación disminuye sólo por el escaso valor del partido", señaló.

"El nivel colectivo de Uruguay, en el 2T, fue lamentable. Defendió horrible y atacó poco. Bielsa hizo solo 2 cambios. Mele fue figura. Chile no ganó porque Brereton fue su 9", sentenció.

Cabe recordar que el ariete de 26 años volvió a jugar en esta doble fecha de Eliminatorias tras una larga ausencia, siendo ignorado en la última parte del ciclo de Ricardo Gareca.