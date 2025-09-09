 Chile vs Uruguay: Revive las reacciones al último partido de La Roja por Eliminatorias - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Chile vs Uruguay: Revive las reacciones al último partido de La Roja por Eliminatorias

La Roja igualó contra Uruguay y dio por cerrada las Eliminatorias, lo que da inicio a un nuevo proceso.

Martes 9 de septiembre de 2025 | 23:00

La Selección Chilena cerró su participación en las Eliminatorias, igualando 0-0 ante Uruguay este martes en el Estadio Nacional.

La Roja tuvo varias ocasiones para quedarse con el cotejo, pero no pudo concretar y terminó el proceso al Mundial 2026 con un empate.

A partir de ahora, el combinado nacional se enfocará en una serie de amistosos que afrontará antes de que finalice el año, entre los que están cotejos contra Perú y Rusia.

El compromiso contra el conjunto charrúa lo pudiste seguir en vivo de Care Leche (@care_leche), Javier Manríquez (@guororororoiy Marcelo Barrientos (@chelobarrientos), quienes reaccionaron a todos los detalles en nuestro canal de YouTube.

Revive las reacciones acá

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

El duro veredicto de Claudio Bravo luego de las Eliminatorias de Chile: “Cuesta analizar”

Marcelo Bielsa se emociona tras su regreso a Chile y lanza optimista mensaje a La Roja
02:31

“Esta generación puede levantar a Chile”: Cepeda y sus buenas sensaciones tras el partido ante Uruguay

Emitido el 31/12/1969

Tabla de posiciones Eliminatorias: Chile terminó último tras empatar ante Uruguay
Publicidad
Publicidad