Chile vs Uruguay: Revive las reacciones al último partido de La Roja por Eliminatorias - Chilevisión

La Selección Chilena cerró su participación en las Eliminatorias, igualando 0-0 ante Uruguay este martes en el Estadio Nacional.

La Roja tuvo varias ocasiones para quedarse con el cotejo, pero no pudo concretar y terminó el proceso al Mundial 2026 con un empate.

A partir de ahora, el combinado nacional se enfocará en una serie de amistosos que afrontará antes de que finalice el año, entre los que están cotejos contra Perú y Rusia.

