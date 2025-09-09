 Eliminatorias: Sigue las reacciones EN VIVO al partido de Chile frente a Uruguay - Chilevisión
Eliminatorias: Sigue las reacciones EN VIVO al partido de Chile frente a Uruguay

El Estadio Nacional es el escenario para el último partido de La Roja por las Eliminatorias, donde se mide a Uruguay en un complejo desafío.

Martes 9 de septiembre de 2025 | 18:23

Un nuevo partido por las Eliminatorias es el que disputa la Selección Chilena este martes, día en que se mide a Uruguay en el Estadio Nacional.

Por la fecha 18°, La Roja quiere cerrar con un triunfo ante su gente este camino, enfrentando a uno de los poderosos del continente que ya aseguró su cupo en el próximo Mundial.

El duelo es una nueva chance para poder ver a jóvenes jugadores con la camiseta nacional, además de tener en la otra vereda a Marcelo Bielsa.

El esperado choque frente a La Celeste lo puedes seguir con las reacciones en vivo de Care Leche (@care_leche), Javier Manríquez (@guororororoi) y Marcelo Barrientos (@chelobarrientos), quienes están atentos a todos los detalles en nuestro canal de YouTube.

Sigue las reacciones acá

