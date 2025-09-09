A qué hora juega Chile HOY vs Uruguay por Eliminatorias - Chilevisión

La Selección Chilena afronta su último partido por las Eliminatorias, midiéndose a Uruguay este martes en condición de local.

Pese a no tener chances de ir al Mundial, La Roja quiere culminar este complejo camino con un triunfo que le permita agarrar confianza de cara al futuro.

Pensando en este cotejo, el entrenador Nicolás Córdova podría realizar algunos cambios con respecto al equipo que viene de caer contra Brasil la jornada anterior.

Eliminatorias: ¿A qué hora Chile vs Uruguay hoy?

El partido de Chile ante Argentina inicia a las 20:30 horas de Chile de este martes 9 de septiembre.

El compromiso se disputa en el Estadio Nacional, recinto en el que se espera una importante cantidad de hinchas.

¿Dónde ver el partido de Chile vs Uruguay por Eliminatorias?

El encuentro del elenco nacional contra La Celeste de Marcelo Bielsa será transmitido en vivo por Chilevisión, donde encontrarás una amplia cobertura.

Adicionalmente, en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV podrás disfrutar totalmente gratis este choque por la fecha 18° de las Eliminatorias.

¿Qué se viene para Chile tras el término de las Eliminatorias?

El próximo desafío de La Roja una vez culminadas las Clasificatorias será a mediados de octubre, chocando ante Perú en un amistoso internacional.