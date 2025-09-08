Chile vs Uruguay: Quién transmite EN VIVO el partido de La Roja por Eliminatorias - Chilevisión

La Selección Chilena afrontará ante Uruguay su último partido por las Eliminatorias al Mundial 2026, rival al que recibe en condición de local.

Luego de caer ante Brasil la semana pasada, La Roja quiere cerrar este camino con una victoria que le permita ilusionarse de cara al futuro.

La tarea no asoma nada sencilla, teniendo en cuenta que en la otra vereda está La Celeste de Marcelo Bielsa que ya aseguró su cupo a la cita planetaria y que viene de aplastar a Perú.

¿Quién transmite el partido de Chile vs Uruguay por Eliminatorias?

El partido de Chile ante Uruguay será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una amplia cobertura con la previa, datos, formaciones y mucho más.

Además, este encuentro por la fecha 18° de las Eliminatorias lo podrás ver gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile y Uruguay por Eliminatorias?

El choque del combinado nacional contra la escuadra charrúa está programado para este martes 9 de septiembre a las 20:30 horas de Chile.

El escenario será el Estadio Nacional, donde se espera una importante cantidad de público alentando a los pupilos de Nicolás Córdova.