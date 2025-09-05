Chile vs Uruguay: Cuándo y a qué hora vuelve a jugar La Roja por las Eliminatorias - Chilevisión

La Selección Chilena recibirá a Uruguay en su último partido por las Eliminatorias, buscando cerrar de buena manera este proceso.

Tras la derrota contra Brasil en Río de Janeiro, La Roja se enfrentará a un encendido cuadro charrúa que acaba de sentenciar su clasificación al Mundial 2026.

Pese a que los nacionales no tienen chances de ir al Mundial, el cotejo tendrá gran emoción debido a que marcará el regreso de Marcelo Bielsa a nuestro país.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile y Uruguay por las Eliminatorias?

El partido entre Chile y Uruguay está programado para el martes 9 de septiembre a las 20:30 horas.

El duelo por la fecha 18° de las Eliminatorias se disputará en el Estadio Nacional, donde se espera una importante cantidad de hinchas.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile vs Uruguay?

El choque de los pupilos de Nicolás Córdova contra La Celeste será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una completísima cobertura en todas sus plataformas.

Además, este importante compromiso lo podrás ver gratis y online por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.