 Los apuntados por los hinchas luego de la derrota de Chile frente a Brasil: “Impresentable” - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Los apuntados por los hinchas luego de la derrota de Chile frente a Brasil: “Impresentable”

La presentación de la renovada Roja dejó una ola de comentarios en redes sociales, donde se destacó a uno de los debutantes en el equipo nacional.

Jueves 4 de septiembre de 2025 | 22:45

Chile sufrió una nueva derrota en las Eliminatorias, siendo derrotado por 3-0 por Brasil este jueves en el Estadio Maracaná.

La Roja intentó sacar adelante una dura tarea a pesar de no tener chances de ir al Mundial, pero no pudo contra el poderío del Scracth.

El duelo marcó la importante renovación de jugadores en el combinado nacional, donde los hinchas cuestionaron a algunos jugadores.

Hinchas cuestionan a Ben Brereton y Alexander Aravena

Los principales apuntados por los fanáticos fueron Ben Brereton y Alexander Aravena, quienes conformaron la dupla de ataque en Río de Janeiro.

Algunos aficionados criticaron al delantero del Derby County, quien no pudo concretar en una clara ocasión de gol en el primer tiempo que terminó siendo anulada por posición adelantada.

El ariete llegó a ser tratado de "impresentable", mientras que el Monito se indicó que no ha podido aprovechar sus oportunidades.

Por otro lado, los hinchas destacaron a Lawrence Vigouroux, arquero que tuvo su debut con la Selección Chilena.

Mira los comentarios acá

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Otra baja en La Roja: Benjamín Kuscevic fue liberado de la nómina y no estará ante Uruguay

Chile vs Uruguay: Cuándo y a qué hora vuelve a jugar La Roja por las Eliminatorias

A buscar variantes: La importante baja que tendrá Uruguay para visitar a La Roja

Inferior al de años anteriores: Revelan el sueldo que Alexis Sánchez cobrará en el Sevilla

FIFA aplica nuevo castigo a Chile: A qué se debe y cómo afecta a La Roja
Publicidad
Publicidad