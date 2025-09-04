Los apuntados por los hinchas luego de la derrota de Chile frente a Brasil: “Impresentable” - Chilevisión

La presentación de la renovada Roja dejó una ola de comentarios en redes sociales, donde se destacó a uno de los debutantes en el equipo nacional.
Jueves 4 de septiembre de 2025 | 22:45
Chile sufrió una nueva derrota en las Eliminatorias, siendo derrotado por 3-0 por Brasil este jueves en el Estadio Maracaná.
La Roja intentó sacar adelante una dura tarea a pesar de no tener chances de ir al Mundial, pero no pudo contra el poderío del Scracth.
El duelo marcó la importante renovación de jugadores en el combinado nacional, donde los hinchas cuestionaron a algunos jugadores.
Los principales apuntados por los fanáticos fueron Ben Brereton y Alexander Aravena, quienes conformaron la dupla de ataque en Río de Janeiro.
Algunos aficionados criticaron al delantero del Derby County, quien no pudo concretar en una clara ocasión de gol en el primer tiempo que terminó siendo anulada por posición adelantada.
El ariete llegó a ser tratado de "impresentable", mientras que el Monito se indicó que no ha podido aprovechar sus oportunidades.
Por otro lado, los hinchas destacaron a Lawrence Vigouroux, arquero que tuvo su debut con la Selección Chilena.
Hasta cuándo defienden a este impresentable de Ben Brereton. Años diciéndoles que el tipo es más malo que bot de Kast y uds ahí, viviendo el síndrome de El Gringuito... #LaRoja pic.twitter.com/hvy0DWgPaG— Ricardo Pinto (@pintoperiodista) September 5, 2025
Brereton tiene fallos técnicos impropios de un futbolista profesional, cualquier cosa que no sea correr con campo libre le cuesta un montón. Si no fuera inglés, no estaría ni citado.— Álvaro (@alvarouch23) September 5, 2025
ben brereton juega en inglaterra y tiene el fisico del 9 de provincial de osorno.— señor zk (@tiinchozk) September 5, 2025
Entre aravena y brereton no hacen 1— MARCUS RASHFORD (@goten6666) September 5, 2025
Hasta cuando se insiste con la mentira de Ben Brereton?— Miguel A. Pérez (@miguelarq) September 5, 2025
El partido de Brereton y Aravena... ☠️☠️☠️— Fernan03Balboa (@Fernan_Balboa) September 5, 2025
Entonces Cordova dijo:— Rodrigo Wheel❄👽🐦 (@Rorogladiador) September 5, 2025
No llamo a nadie de Coquimbo porque tengo a los top UC aravena y tapia ❓🤭#VamosChile #LaRoja pic.twitter.com/EP0Z9F2dJC
Alto partido de Aravena, a este ritmo va a llegar muy cerca…#LaRoja#VamosChile— Rodrigo (@rodrisaav) September 5, 2025
Pizarro y Aravena no tienen nada que hacer en #LaRoja— Oscar Rivas (@Sixxtatoo) September 5, 2025
Cepeda y Vigouroux fueron mis favoritos. Tambien Hormazabal me gusto un poco mas que los demas— Vinteh🪶 (@vinteh1925) September 5, 2025
Grata sorpresa la buena pegada de Vigouroux 👌🏻#VamosChile— ⚪ Juan Pablo ⚫ (@JotaPe_TG) September 5, 2025