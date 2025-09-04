Los apuntados por los hinchas luego de la derrota de Chile frente a Brasil: “Impresentable” - Chilevisión

Chile sufrió una nueva derrota en las Eliminatorias, siendo derrotado por 3-0 por Brasil este jueves en el Estadio Maracaná.

La Roja intentó sacar adelante una dura tarea a pesar de no tener chances de ir al Mundial, pero no pudo contra el poderío del Scracth.

El duelo marcó la importante renovación de jugadores en el combinado nacional, donde los hinchas cuestionaron a algunos jugadores.

Hinchas cuestionan a Ben Brereton y Alexander Aravena

Los principales apuntados por los fanáticos fueron Ben Brereton y Alexander Aravena, quienes conformaron la dupla de ataque en Río de Janeiro.

Algunos aficionados criticaron al delantero del Derby County, quien no pudo concretar en una clara ocasión de gol en el primer tiempo que terminó siendo anulada por posición adelantada.

El ariete llegó a ser tratado de "impresentable", mientras que el Monito se indicó que no ha podido aprovechar sus oportunidades.

Por otro lado, los hinchas destacaron a Lawrence Vigouroux, arquero que tuvo su debut con la Selección Chilena.

Mira los comentarios acá

Hasta cuándo defienden a este impresentable de Ben Brereton. Años diciéndoles que el tipo es más malo que bot de Kast y uds ahí, viviendo el síndrome de El Gringuito... #LaRoja pic.twitter.com/hvy0DWgPaG — Ricardo Pinto (@pintoperiodista) September 5, 2025

Brereton tiene fallos técnicos impropios de un futbolista profesional, cualquier cosa que no sea correr con campo libre le cuesta un montón. Si no fuera inglés, no estaría ni citado. — Álvaro (@alvarouch23) September 5, 2025

ben brereton juega en inglaterra y tiene el fisico del 9 de provincial de osorno. — señor zk (@tiinchozk) September 5, 2025

Entre aravena y brereton no hacen 1 — MARCUS RASHFORD (@goten6666) September 5, 2025

Hasta cuando se insiste con la mentira de Ben Brereton? — Miguel A. Pérez (@miguelarq) September 5, 2025

El partido de Brereton y Aravena... ☠️☠️☠️ — Fernan03Balboa (@Fernan_Balboa) September 5, 2025

Entonces Cordova dijo:



No llamo a nadie de Coquimbo porque tengo a los top UC aravena y tapia ❓🤭#VamosChile #LaRoja pic.twitter.com/EP0Z9F2dJC — Rodrigo Wheel❄👽🐦 (@Rorogladiador) September 5, 2025

Alto partido de Aravena, a este ritmo va a llegar muy cerca…#LaRoja#VamosChile — Rodrigo (@rodrisaav) September 5, 2025

Pizarro y Aravena no tienen nada que hacer en #LaRoja — Oscar Rivas (@Sixxtatoo) September 5, 2025

Cepeda y Vigouroux fueron mis favoritos. Tambien Hormazabal me gusto un poco mas que los demas — Vinteh🪶 (@vinteh1925) September 5, 2025