Chile no pudo contra Brasil y recibe otro duro golpe en las Eliminatorias - Chilevisión

La Selección Chilena no pudo contra Brasil y cayó 3-0 este jueves, partido fue fue válido por la fecha 17° de las Eliminatorias.

La Roja planteó un equipo totalmente renovado pensando en el futuro, pero terminó siendo superada por el Scracth en el duelo disputado en el Estadio Maracaná.

El encuentro comenzó con la Verdeamarelha presionando y teniendo la primera gran chance, con Lawrence Vigoroux sacándole de manera formidable un cabezazo a Gabriel Magalhaes.

El combinado nacional respondió con una ocasión clarísima de Ben Brereton, quien no pudo finiquitar de buena manera al sacarse al arquero Alisson en una jugada que terminó siendo invalidada por fuera de juego.

La apertura de la cuenta llegó a los 38 minutos con Estevao, aprovechando un rebote en otra atajada del portero del Swansea City.

Sobre el final del primer tiempo, el árbitro Alexis Herrera le mostró tarjeta roja a Guillermo Maripán por un supuesto planchazo sobre Wesley, siendo corregido por el VAR que en esta oportunidad actuó de buena manera.

Sin embargo, la tecnología omitió un tremendo planchazo de Casemiro sobre Felipe Loyola, salvando al volante del Manchester United de la expulsión.

La Roja no aguanta y recibe goleada de Brasil

La Roja comenzó a tener la pelota en el complemento, situación que no se pudo traducir en opciones de cara a la portería defendida por Alisson.

Para peor, Lucas Paquetá y Bruno Guimaraes, este último aprovechando un grave error, aumentaron la ventaja para los Pentacampeones.

Con este resultado, los pupilos de Nicolás Córdova se mantienen en el último lugar de la tabla de posiciones con 10 puntos, mientras que Brasil escaló al segundo puesto al sumar 28 unidades.

¿Qué se le viene a Chile en las Eliminatorias?

El último partido de Chile en estas Eliminatorias será el martes 9 de septiembre, día en que reciba a Uruguay en el Estadio Nacional.

Dicho compromiso arrancará a las 20:30 horas de nuestro país.