Sangre joven: La amplia lista de jugadores de La Roja que podrían debutar ante Brasil - Chilevisión

Un duro desafío tiene la Selección Chilena este jueves, día en que se mide a Brasil en un nuevo partido por las Eliminatorias.

Sin chances de ir al Mundial, La Roja presenta un equipo totalmente renovado que tiene a varios jugadores que podrían hacer su debut.

Nicolás Córdova, entrenador del combinado nacional, optó por nominar a muchos jóvenes pensando en los futuros compromisos oficiales.

El arco de La Roja tendrá un debutante

De acuerdo a lo confirmado por la Conmebol, Chile es la escuadra con más posibles debutantes en esta doble fecha de Clasificatorias.

Una de las novedades estará en el arco, con Lawrence Vigoroux sumando minutos por primera vez tras varias convocatorias.

El guardameta del Swansea aprovechará que Brayan Cortés no fue llamado, apostando a ser una opción importante de cara al futuro.

Al meta se podrían sumar piezas que estarán en el Mundial Sub 20 como Iván Román o Ian Garguez, además de Matías Sepúlveda que se ganó una chance luego de una buena temporada en Universidad de Chile.

La lista de posibles debutantes en La Roja

Lawrence Vigoroux

Vigoroux Vicente Reyes

Thomas Gillier

Iván Román

Esteban Matus

Matías Sepúlveda

Ian Garguez

Emiliano Ramos

Maximiliano Gutiérrez

Brasil vs Chile: A qué hora es el partido por Eliminatorias

El partido de Brasil ante Chile, válido por la fecha 17° de las Eliminatorias arrancará a las 20:30 horas de este jueves 4 de septiembre.