Renovación total: La posible formación de Chile para el partido ante Brasil - Chilevisión

Varias novedades son las que prepara Nicolás Córdova en la formación de Chile, esto pensando en el partido contra Brasil por las Eliminatorias.

Pese a no tener chances de ir al Mundial 2026, La Roja va por un buen resultado visitando al Scratch para salir del último lugar de la tabla de posiciones.

Con ese objetivo, el entrenador apostaría a lo que pueda hacer la dupla en ataque conformada por Lucas Cepeda y Alexander Aravena, este último ganándole la pulseada a Ben Brereton.

Posible formación de Chile para el choque ante Brasil

Los elegidos por el DT nacional serían: Lawrence Vigoroux; Daniel González, Paulo Díaz, Guillermo Maripán; Fabián Hormazábal, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Gabriel Suazo, Lucas Assadi; Aravena y Cepeda.

En el banco quedarían nombres importantes como Luciano Cabral, Javier Altamirano e Iván Román.

Brasil vs Chile: A qué hora es el partido de La Roja

El partido de Brasil ante Chile, válido por la fecha 17° de las Eliminatorias arrancará a las 20:30 horas de este jueves 4 de septiembre.