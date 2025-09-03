Renovación total: La posible formación de Chile para el partido ante Brasil - Chilevisión

El entrenador Nicolás Córdova afina detalles para el duelo contra los Pentacampeones en Río de Janeiro, el que será válido por la fecha 17° de las Eliminatorias.
Miércoles 3 de septiembre de 2025 | 16:00
Varias novedades son las que prepara Nicolás Córdova en la formación de Chile, esto pensando en el partido contra Brasil por las Eliminatorias.
Pese a no tener chances de ir al Mundial 2026, La Roja va por un buen resultado visitando al Scratch para salir del último lugar de la tabla de posiciones.
Con ese objetivo, el entrenador apostaría a lo que pueda hacer la dupla en ataque conformada por Lucas Cepeda y Alexander Aravena, este último ganándole la pulseada a Ben Brereton.
Los elegidos por el DT nacional serían: Lawrence Vigoroux; Daniel González, Paulo Díaz, Guillermo Maripán; Fabián Hormazábal, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Gabriel Suazo, Lucas Assadi; Aravena y Cepeda.
En el banco quedarían nombres importantes como Luciano Cabral, Javier Altamirano e Iván Román.
El partido de Brasil ante Chile, válido por la fecha 17° de las Eliminatorias arrancará a las 20:30 horas de este jueves 4 de septiembre.