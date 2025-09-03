Eliminatorias al Mundial 2026: Cuándo se juega la fecha 17° y qué partido transmite Chilevisión - Chilevisión

En su fase final se encuentran las Eliminatorias al Mundial 2026, la que tendrá una jornada clave este jueves 4 de septiembre con el desarrollo de la fecha 17°.

Esta etapa entregará seis cupos directos a la cita planetaria y otro boleto al repechaje, el que se está peleando entre Venezuela, Bolivia y Perú.

Las selecciones que tienen garantizado su pasaje al ansiado torneo son Argentina, Ecuador y Brasil, con Uruguay y Paraguay muy cerca de asegurar la clasificación.

En tanto, la Selección Chilena buscará salir del fondo de la tabla en un duro desafío justamente ante La Canarinha, donde La Roja se plantará con un equipo totalmente renovado.

Fecha 17° Eliminatorias: ¿Qué partido transmite Chilevisión?

El partido que transmitirá Chilevisión en esta fecha 17° de las Eliminatorias será el de Argentina contra Venezuela en Buenos Aires.

El duelo comenzará a las 19:30 horas de Chile de este jueves 4 de septiembre y lo podrás ver de manera online por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Programación fecha 17° Eliminatorias Sudamericanas

Jueves 4 de septiembre: