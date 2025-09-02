Arranca la nueva Roja: Este es el jugador más caro en la nómina de Chile para las Eliminatorias - Chilevisión

La Selección Chilena afrontará el cierre de las Eliminatorias con una nómina totalmente renovada, la que no tendrá a ningún referente de la Generación Dorada.

El entrenador de La Roja, Nicolás Córdova, optó por no convocar a ninguno de los históricos, pensando darle rodaje a varios jóvenes en los partidos contra Brasil y Uruguay.

El escenario también marca un cambio en los jugadores más cotizados del plantel nacional, el que es liderado por un volante que asoma como pieza clave.

Felipe Loyola, el más valioso del actual plantel de La Roja

De acuerdo al portal Tranfermarkt, Felipe Loyola es el futbolista más valioso de la lista con un valor cercano a los 9 millones de euros.

A sus 24 años, el mediocampista es titular indiscutido en Independiente y ha sido observado desde Europa, por lo que podría dar el salto en los siguientes mercados de pases.

El que lo sigue es Darío Osorio, delantero que está tasado en 8 millones de la divisa europea y que ha tenido un gran arranque de temporada en el Midtjylland.

Posteriormente están Ben Brereton (€7,5 millones) y Alexander Aravena (€6 millones), quienes apuestan a ganarse un lugar en la consideración del DT.

Jugadores más valiosos de La Roja

Felipe Loyola - Independiente: 9 millones de euros

Darío Osorio - Midtjylland : 8 millones de euros

: 8 millones de euros Ben Brereton - Derby County: 7,5 millones de euros

Alexander Aravena - Gremio: 6 millones de euros

Paulo Díaz - River: 4,5 millones de euros

Gabriel Suazo - Sevilla: 4 millones de euros

GuillermoMaripán - Torino: 4 millones

Rodrigo Echeverría - León de México: 3,8 millones de euros

Lucas Cepeda - Colo Colo: 3,5 millones de euros

¿Cuándo juega Chile por Eliminatorias?

Chile jugará por las Eliminatorias el próximo jueves 4 de septiembre, día en que se medirá como visitante a Brasil por la fecha 18°.

Posteriormente, La Roja cerrará su camino recibiendo a Uruguay el 9 del mismo mes en el Estadio Nacional.