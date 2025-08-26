La radical decisión que tomaron Felipe Loyola y Pablo Galdames tras incidentes en Avellaneda - Chilevisión

Felipe Loyola y Pablo Galdames, dos de los chilenos que militan en Independiente, decidieron limitar su acceso a las redes sociales tras los incidentes ocurridos ante Universidad de Chile.

Los nacionales se vieron muy afectados por la tragedia que se dio el pasado 20 de agosto, donde hubo violencia extrema en el partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

De acuerdo al diario Olé, los futbolistas recibieron varios mensajes de odio y amenazas en sus cuentas, los que presuntamente serían de hinchas chilenos.

A raíz de esto, Loyola optó directamente por cerrar temporalmente su Instagram, mientras que Galdames limitó los comentarios en sus publicaciones.

El citado medio aseguró que Luciano Cabral y Lautaro Millán, los otros chilenos que forman parte del primer equipo, aparentemente también fueron amenazados, aunque en menor medida.

Independiente sigue responsabilizando a la U de incidentes

En este escenario, Independiente continúa responsabilizando a la afición de la U de los incidentes en el Estadio Libertadores de América.

El elenco trasandino informó que se comunicó con varios socios, apuntando a que más de 90 fanáticos fueron agredidos "por los diversos proyectiles que fueron lanzados desde la tribuna visitante".

Por ahora, la Conmebol sigue indagando el caso y en los próximos días entregaría una resolución definitiva.