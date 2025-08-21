Felipe Loyola y Pablo Galdames se manifestaron luego del caos vivido en duelo de Independiente vs la U - Chilevisión

Muy golpeados quedaron Felipe Loyola y Pablo Galdames, dos de los futbolistas chilenos de Independiente que presenciaron los incidentes ocurridos en el partido contra Universidad de Chile.

El encuentro de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana fue cancelado debido al caos en las tribunas, donde algunos hinchas terminaron heridos de gravedad.

Tras los hechos, Loyola se manifestó en sus redes sociales y calificó la situación de "lamentable", señalando que "es una pena todo lo que sucedió hoy, no puede tolerarse este nivel de violencia".

"Me siento destrozado, la seguridad policial no sé donde estaba. Una pena gigante, todavía no creo lo que vi hoy. Esto no es el fútbol, el deporte no es violencia".

Pablo Galdames tras graves incidentes: "Lo deportivo pasa a segundo plano"

Por su parte, Galdames aseguró que en estos momentos "lo deportivo y el color de las camisetas pasan a segundo plano. Lo más importante es la salud de la gente que esta con riesgos vitales".

"Nunca tendremos derechos sobre uno, nunca seremos mejores, ni más importantes que el de al lado por usar una camiseta con un escudo diferente", comentó.

En una historia de Instagram, el volante pidió que este "lamentable incidente llame la atención de las autoridades, y que la gente que organiza se haga responsable de toda la situación que se vivió".

"La violencia no se calma con más violencia. Lo que vivimos hoy no se puede volver a repetir nunca más", agregó.

