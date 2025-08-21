Presidente de Independiente pidió sanciones para la U tras incidentes: Recibió respuesta de Azul Azul - Chilevisión

Néstor Grindetti, presidente de Independiente, responsabilizó a los hinchas de Universidad de Chile por los gravísimos incidentes ocurridos este miércoles en el partido por Copa Sudamericana.

El duelo terminó siendo cancelado producto del caos en las tribunas, donde la barra del elenco argentino atacó a la parcialidad azul que anteriormente lanzó proyectiles.

En entrevista con TyC Sports, el máximo dirigente del Rojo afirmó que su club "no tuvo nada que ver. Acá está claro el comienzo y la continuidad del problema con un solo público".

El directivo argumentó que "hay 90 detenidos que son hinchas de la U. Hay un claro responsable y lo vamos a defender en todas las instancias".

"Si hay que viajar a Paraguay (a la sede de la Conmebol), vamos a viajar a Paraguay. Yo creo que acá corresponde claramente una sanción al club chileno y una liberación de la responsabilidad a Independiente", agregó.

La respuesta de Azul Azul a Néstor Grindetti

Tras las declaraciones, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, respondió a su par argentino y aseguró que sus palabras "creo que no están a la altura. Creo que es una muestra de una deshumanización de lo que pasó"

"Estar preocupado de los puntos y quién tuvo la culpa ante los hechos que vimos creo que es muy poco importante", añadió.

El dirigente manifestó que el plantel está "golpeado" y que su único interés en este momento es saber el estado de los heridos por los incidentes, donde se reportaron casi 100 detenidos.