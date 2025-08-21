Caos total: Así quedó el bus de la U tras ser atacado por hinchas de Independiente - Chilevisión

Una noche realmente trágica fue la que se vivió este miércoles, día en que el partido entre Independiente y Universidad de Chile tuvo que ser cancelado.

El choque de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana fue detenido en el inicio del segundo tiempo, luego de los graves incidentes que se produjeron en las tribunas.

Parte de la fanaticada azul arrojó diversos elementos a la platea local, lo que provocó que fueran emboscados por la barra del Rojo de Avellaneda en imágenes impactantes.

Bus de la U fue atacado por hinchas de Independiente

Los desmanes llegaron hasta las afueras del Estadio Libertadores de América, donde el bus del plantel azul fue atacado con piedras.

Diversos medios consignaron que la máquina terminó con vidrios rotos, recibiendo piedrazos de la afición del elenco argentino.

A esto se suma los videos viralizados en redes sociales, con hinchas trasandinos atacando con palos y fierros a los nacionales.

A raíz de esto, se reportaron que al menos tres seguidores de la U están con heridas de gravedad.