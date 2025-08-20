El momento en que hinchas de Independiente forzaron puerta para entrar a tribuna de la U - Chilevisión

Centenares de barras de Independiente acorralaron a hinchas de la U, atacándolos con palos y fierros en plena tribuna del Estadio Libertadores de América.
Miércoles 20 de agosto de 2025 | 23:48
Diversos videos se han difundido en redes sociales de la tragedia ocurrida este miércoles en el partido entre Independiente y Universidad de Chile.
El partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana fue cancelado tras serios incidentes en las tribunas, donde hubo golpes, agresiones y detenidos.
Uno de los registros mostró el instante en que la barra de Independiente forzó la puerta de acceso a la galería de la U, buscando emboscar a la parcialidad visitante.
Una vez que ingresaron, parte de la fanaticada del Rojo, que superaba claramente en número a Los Azules, acorraló a la afición y lo atacó con palos.
Las imágenes han sido viralizadas por los usuarios, las que nuevamente dejaron preocupación en un encuentro que estaba siendo bastante atractivo.
A raíz de lo ocurrido, centenares de hinchas de la U fueron detenidos por la policía, donde se reportó que hay heridos de gravedad.
"Independiente"— ¿Por qué tendencia? (@porqueTTen_X) August 21, 2025
Porque la barra del club de Avellaneda corrió a los chilenos en la tribuna visitante.pic.twitter.com/5tzViJvcKY