Por graves incidentes en las tribunas: Conmebol canceló partido entre Independiente y Universidad de Chile - Chilevisión

Conmebol canceló el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana por graves incidentes cuando solo iban dos minutos del segundo tiempo de un partido que estaba igualado 1-1.

Desde el termino del primer tiempo se dieron los incidentes cuando los hinchas de ambos equipos se lanzaron objetos contundentes desde piedras y restos de los baños del estadio que fueron destruidos.

Por este motivo, se retrasó el inicio del segundo tiempo, sin embargo, Gustavo Tejera, árbitro del partido, intentó retomar el encuentro hasta que por los altoparlantes se señaló que la hinchada de la U debía abandonar el estadio.

Gran parte de los simpatizantes azules dejó el recinto, no obstante, unos pocos se quedaron y fueron atacados por la barra de Independiente que accedió a ese sector y los golpeó y desnudó. Muchos salieron del recinto sangrando.

CONMEBOL informó cancelación del encuentro

A través de un comunicado CONMEBOL informó se canceló el partido "en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI)".

Así mismo, señalaron que según lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares "se procede la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones".

Partido estaba igualado 1-1

Los dirigidos por Gustavo Álvarez abrieron el marcador a los 11 minutos tras gol de Lucas Assadi luego de una gran contra y asistencia de Lucas Di Yorio. Mientras que el empate parcial fue obra de Santiago Montiel a los 27'.