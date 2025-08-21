“Falta de garantías”: El comunicado de la Conmebol tras incidentes en duelo de Independiente vs la U - Chilevisión

La Conmebol se pronunció tras los serios incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile, válido por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana.

El encuentro fue cancelado en el comienzo del segundo tiempo producto de incidentes en las tribunas, donde hubo lanzamiento de butacas y brutales agresiones.

La caótica situación derivó en que decenas de fanáticos azules fueran detenidas, además de que se reportaron heridos de gravedad.

Independiente vs la U: Conmebol apunta a "falta de garantías"

A través de su sitio oficial, el ente rector del fútbol sudamericano apuntó a que hay "falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad", confirmando la cancelación del cotejo.

La Dirección de Competiciones y Operaciones del organismo precisó que "teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la Conmebol para futuras determinaciones".



"Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol", sentenciaron.

La resolución de la entidad se debería conocer en las próximas horas.