Jugadora chilena decidió irse de Independiente tras agresión a hinchas: “La U es mi familia” - Chilevisión

Continúan las repercusiones luego de los graves incidentes en el partido de Independiente ante Universidad de Chile. Ahora, se confirmó que una jugadora chilena dejó el Rojo de Avellaneda.

Se trata de Emily Muñoz, quien decidió dejar el equipo de futsal femenino de la escuadra argentina tras lo ocurrido en el duelo por Copa Sudamericana el pasado 20 de agosto.

Pese a llegar hace solamente un par de meses a las trasandinas, la nacional optó por regresar al país una vez conocida la situación.

Emily Muñoz deja Independiente y regresa a Chile

En entrevista con Redgol, la joven de 23 años dio a conocer la manera en la que se enteró de los hechos de violencia que se dieron en el Estadio Libertadores de América, los que terminaron con varios hinchas nacionales heridos.

"Estaba conversando con mis compañeras, un tema de mi equipo, y mi polola me llamó. Ahí me contó y la verdad es que quedé con tragedia, muy mal, angustiada", agregó.

Muñoz contó que "me dije a mí misma: 'No puedo estar en este equipo'. Al otro día (el jueves), hablé con el dirigente de Independiente y lo entendió, porque no quería que yo estuviera en un lugar donde no quería".

"Me fui a despedir del equipo, porque habíamos armado un buen grupo, pero lo que sucedió es más grande", agregó la futbolista, quien recalcó que "la U es mi familia".

La jugadora de futsal, que también es seleccionada nacional, defendió la camiseta de Romántico Viajero en las inferiores y en los recientes torneos nacionales.