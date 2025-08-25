Independiente identifica a 25 agresores de hinchas de la U: Club anuncia duras sanciones - Chilevisión

La dirigencia del Rojo afirmó que encontró a varios responsables de los fatíficos hechos ocurridos en el partido por Copa Sudamericana.
Lunes 25 de agosto de 2025 | 07:14
Independiente actualizó la investigación de los brutales hechos ocurridos el pasado 20 de agosto, donde barristas emboscaron a hinchas de Universidad de Chile en el partido por Copa Sudamericana.
A través de un comunicado, el Rojo informó que logró identificar a "25 delincuentes" que participaron en las agresiones a fanáticos azules.
El elenco argentino precisó que las fuerzas de seguridad trabajan en los operativos para detener a estos individuos, adelantando duras sanciones.
La institución afirmó que todos los sujetos "serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida, para que nunca más vuelvan a pisar una cancha de fútbol".
"No habrá excepciones ni privilegios: quien eligió la violencia, eligió ponerse en contra de Independiente", agregaron en el escrito.
La dirigencia recalcó que "nuestro Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y cada una de nuestras instalaciones seguirán siendo espacios de encuentro, de convivencia y de respeto".
En paralelo a esta situación, la dirigencia del Rojo de Avellaneda busca evitar una sanción a nivel deportivo y mantenerse en la Copa Sudamericana, responsabilizando a la afición azul de la violencia extrema vivida en suelo trasandino.
