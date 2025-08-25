Independiente identifica a 25 agresores de hinchas de la U: Club anuncia duras sanciones - Chilevisión

Independiente actualizó la investigación de los brutales hechos ocurridos el pasado 20 de agosto, donde barristas emboscaron a hinchas de Universidad de Chile en el partido por Copa Sudamericana.

A través de un comunicado, el Rojo informó que logró identificar a "25 delincuentes" que participaron en las agresiones a fanáticos azules.

El elenco argentino precisó que las fuerzas de seguridad trabajan en los operativos para detener a estos individuos, adelantando duras sanciones.

Los castigos que aplicará Independiente

La institución afirmó que todos los sujetos "serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida, para que nunca más vuelvan a pisar una cancha de fútbol".

"No habrá excepciones ni privilegios: quien eligió la violencia, eligió ponerse en contra de Independiente", agregaron en el escrito.

La dirigencia recalcó que "nuestro Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y cada una de nuestras instalaciones seguirán siendo espacios de encuentro, de convivencia y de respeto".

En paralelo a esta situación, la dirigencia del Rojo de Avellaneda busca evitar una sanción a nivel deportivo y mantenerse en la Copa Sudamericana, responsabilizando a la afición azul de la violencia extrema vivida en suelo trasandino.

