En medio de incidentes: Ídolo de la U aclara publicación que generó cuestionamiento de hinchas - Chilevisión

Polémica causó un posteo realizado en Instagram por Walter Montillo, ídolo de Universidad de Chile que fue cuestionado por los hinchas.

La Ardilla recordó con la Selección Argentina Sub 20 el 2003, situación que se dio mientras se desataban gravísimos hechos de violencia en el partido de Los Azules ante Independiente por la Copa Sudamericana.

Con el correr de las horas, el ex futbolista decidió borrar el posteo y hacer una aclaración sobre lo ocurrido.

La explicación de Walter Montillo

A través de la misma red social, el otrora volante ofensivo afirmó que "mi publicación anterior ya estaba programada y se publicó antes de que pudiera preparar un mensaje sobre el lamentable episodio del miércoles".

"De ninguna manera tuve la intención de incomodar a una afición a la que respeto, por la que siento tanto cariño y que es tan importante en mi vida", agregó.

Acerca de la tragedia de Avellaneda, que dejó a varios heridos, Montillo indicó que la noche "terminó manchada por escenas repulsivas".

"Como padre de familia y ex jugador, es imposible no sentirse conmovido por lo que sucedió. Debemos reflexionar sobre el legado que estamos dejando a nuestros hijos", añadió.

El ex mediocampista mandó fuerza a los aficionados y pidió tomar medidas, buscando que "pronto podamos volver a vivir lo que el fútbol realmente representa: Alegría, amor y unión".