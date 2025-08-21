Violencia e intento de agresión a jugadores: La U se pronuncia y acusa “golpiza brutal e inhumana” - Chilevisión

Universidad de Chile publicó un potente comunicado tras la fatídica jornada de Copa Sudamericana, donde hinchas azules fueron brutalmente atacados por la barra de Independiente.

En el partido de este miércoles por los octavos de final, que fe cancelado, fanáticos azules fueron emboscados por la parcialidad local, dejando a varios heridos y un centenar de detenidos.

A través de su sitio oficial, Los Azules calificaron lo ocurrido de "golpiza brutal e inhumana" y apuntaron a que todo será recordado "como uno de los capítulos más violentos de la historia del fútbol".

Tras recalcar que una comitiva liderada por el presidente de Azul Azul, Michael Clark, recorrió diferentes lugares para constatar el estado de los aficionados, insistieron en que "lo deportivo pasa a un segundo plano cuando hay vidas humanas comprometidas".

La U hará lo posible porque "prime la justicia"

Una vez resuelta estas situaciones, el elenco nacional señaló que "se verán los temas deportivos en donde la U hará todo lo posible porque prime la justicia, se castigue con todo el rigor de la ley a los violentos y se sancione a quienes no cumplieron con el deber de organizar adecuadamente un partido".

"A través de registros ampliamente difundidos por medios de comunicación y redes sociales se aprecia nítidamente la falta absoluta de resguardo por parte del club organizador y la policía, quienes en ningún momento garantizaron la seguridad de nuestros hinchas y nuestra delegación", agregaron.

En ese escenario, la U describió los hechos y aseguró que "hubo hinchas de Independiente que ingresaron sin obstáculos al sector destinado a la visita, atacando a los pocos seguidores azules que permanecían ahí".

"Se registraron hechos de extrema violencia e inhumanidad, imposibles de detallar en este comunicado por su crudeza. También destrozaron los vidrios de nuestro bus e intentaron ingresar al camarín para agredir a nuestros jugadores", añadieron.

Junto con condenar la violencia, el Romántico Viajero indicó: "Nos llama la atención que, con las crudas imágenes de violencia que han circulado en todos los medios, haya un centenar de hinchas chilenos detenidos y ningún agresor de la parcialidad local".