Marcelo Díaz criticó al presidente de Independiente: Trató de “repudiables” sus declaraciones - Chilevisión

El capitán de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, habló tras los trágicos incidentes ocurridos en el partido del Romántico Viajero contra Independiente por Copa Sudamericana.

En su llegada al país, el volante acusó que "hubo muy poca seguridad" en el Estadio Libertadores de América en el que hinchas azules fueron atacados brutalmente por la barra de Independiente.

"Estamos con mucha tristeza, tenemos mucha pena por lo ocurrido en Argentina y estamos muy preocupados por nuestra gente que han sido brutalmente agredidos, como se ha visto. En nuestras manos no pudimos hacer nada, eso es lo que yo puedo lamentar", comentó.

La crítica de Marcelo Díaz al presidente de Independiente

El ídolo del cuadro laico aprovechó de criticar las palabras de Néstor Grindetti, presidente de Independiente que responsabilizó de lo ocurrido a la afición azul, asegurando que ellos comenzaron los desmanes y pidiendo sanciones para la U.

Al respecto, Díaz indicó: "En vez de preocuparse por la integridad física y humana de todos los hinchas, se estaba preocupando por cosas futbolísticas. Hoy lo más importante es la vida humana de todos los hinchas"

"Me parece absolutamente fuera de contexto. Algo, a mi parecer, repudiable. Solamente nos tiene que importar en este momento la seguridad y la salud de todos los hinchas, porque me imagino que también del equipo de ellos hay lastimados", agregó.

El veterano mediocampista insistió en que "acá lo más importante es la vida humana" y apuntó a que en el Rojo "no han mostrado ese respeto".