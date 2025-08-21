 “Escándalo Rojo”: Así informó la TV argentina el caos ocurrido en partido de Independiente ante la U - Chilevisión
“Escándalo Rojo”: Así informó la TV argentina el caos ocurrido en partido de Independiente ante la U

La tragedia ocurrida en el partido por Copa Sudamericana se tomó los noticieros trasandinos, donde remarcaron que hay varios heridos de gravedad.

Jueves 21 de agosto de 2025 | 09:39

Conmoción ha causado los graves incidentes ocurridos en el partido de Independiente y Universidad de Chile, quienes este miércoles jugaron el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana.

El encuentro tuvo que ser cancelado en el segundo tiempo a raíz de la extrema violencia vivida en el Estadio Libertadores de América, donde se reportaron varios heridos de gravedad.

El lamentable hecho se tomó los medios trasandinos, quienes informaron que hubo un centenar de detenidos producto del caos en Avellaneda.

El medio Telefe remarcó el mensaje publicado por el presidente Gabriel Boric, anticipando las posibles sanciones deportivas que podrían recibir ambas instituciones.

