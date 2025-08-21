“Escándalo Rojo”: Así informó la TV argentina el caos ocurrido en partido de Independiente ante la U - Chilevisión

Conmoción ha causado los graves incidentes ocurridos en el partido de Independiente y Universidad de Chile, quienes este miércoles jugaron el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana.

El encuentro tuvo que ser cancelado en el segundo tiempo a raíz de la extrema violencia vivida en el Estadio Libertadores de América, donde se reportaron varios heridos de gravedad.

El lamentable hecho se tomó los medios trasandinos, quienes informaron que hubo un centenar de detenidos producto del caos en Avellaneda.

El medio Telefe remarcó el mensaje publicado por el presidente Gabriel Boric, anticipando las posibles sanciones deportivas que podrían recibir ambas instituciones.