Plantel de la U alza la voz tras brutal agresión a sus hinchas: “No estamos ajenos a ese dolor” - Chilevisión

El plantel de la Universidad de Chile alzó la voz este jueves por las agresiones que sufrieron hinchas del club nacional durante el encuentro con Independiente, partido que fue cancelado por Conmebol tras los incidentes.

A través de redes sociales, los Azules compartieron un comunicado manifestando la preocupación por el estado de sus hinchas, de los cuales se reportó 19 lesionados de gravedad.

Reacción de jugadores de Universidad de Chile ante incidentes

Los jugadores de la U expresaron su preocupación por lo sucedido la noche del miércoles en el Estadio Libertadores de América, de Independiente de Avellaneda.

Al respecto, compartieron un comunicado en el que señalan: "Manifestamos nuestra profunda tristeza por lo sucedido en el estadio de Independiente".

"Estamos preocupados por el estado de salud de todos nuestros hinchas que fueron brutalmente agredidos. No estamos ajenos a ese dolor y esperamos [...] que estén en buenas condiciones y puedan volver a sus hogares".

Finalizando con que "lo deportivo queda en segundo plano. Hoy la vida y la salud de los hinchas es lo primero".

A través de redes sociales se han difundido imágenes brutales de los enfrentamientos entre ambas barras cuando comenzaba el segundo tiempo y del momento en que hinchas de Independiente acorralaron a un pequeño grupo de Universidad de Chile que aún no desalojaba.