21/08/2025 00:46

"Nada justifica un linchamiento": Pdte Boric repudia violencia tras incidentes en partido de la U y culpa a la organización

El mandatario expresó su preocupación por la salud de los hinchas azules que fueron atacados por barristas de Independiente.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a los violentos incidentes entre barrista de Universidad de Chile e Independiente en el duelo válido por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

A través de cuenta de "X", el mandatario señaló que "nada justifica un linchamiento. Nada".

"Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables", agrega Boric.

"Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior", concluye la máxima autoridad de nuestro país.

