Trepó hasta la FIFA: Gianni Infantino condenó “enérgicamente” incidentes Independiente vs la U - Chilevisión

La tragedia ocurrida en el partido de Independiente ante Universidad de Chile llegó hasta la FIFA, con Gianni Infantino, presidente de la entidad, manifestándose por la situación.

El máximo dirigente del fútbol internacional condenó "energicamente" el caos ocurrido en el duelo por Copa Sudamericana disputado este miércoles, el que terminó siendo cancelado.

Producto de los serios incidentes, que incluyeron emboscadas, ataques y robo de la ropa a hinchas azules, se reportaron una veintena de heridos.

La codena de la FIFA a incidentes entre Independiente y la U

A través de una carta, el dirigente repudió "la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires".

"La violencia no tiene cabida en el fútbol: Los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo", agregó.

Infantino recalcó que "desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes", solicitando castigos para los individuos que cometieron estos hechos.

"A la vez que esperamos que las autoridades competentes impogan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos", sentenció.