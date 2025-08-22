Abogado de Azul Azul habla tras liberación de hinchas detenidos: “Estamos tremendamente conformes” - Chilevisión

José Ramón Correa, abogado y director de Azul Azul, se refirió a la liberación de los 104 hinchas de Universidad de Chile detenidos tras el partido ante Independiente por la Copa Sudamericana.

Los arrestados fueron soltados este jueves por la noche luego de los hechos de violencia vividos en Avellaneda, donde se registraron brutales ataques de la barra del Rojo.

En entrevista con Radio Cooperativa, el representante legal del club recooció que están "tremendamente conformes. Fue un trabajo que partió en los mismos minutos en que ocurrieron los incidentes, los lamentables incidentes delictuales".

Junto con agradecer a diferentes autoridades nacionales y confirmar la contratación de abogados argentinos para que colaboren en el tema, el jurista cuestionó el arresto de los fanáticos y las condiciones en las que estuvieron las últimas horas.

La postura del abogado de Azul Azul

Correa fue tajante y apuntó: "No puedo estar más de acuerdo con el concepto de detención ilegítima, y creo que las condiciones en las que estaban detenidos eran condiciones que en regímenes democráticos no son tolerables".

El abogado mencinó que había "hacinamiento", falta de alimento y de atención médica. aunque hizo "la salvedad de que los servicios de urgencia y los doctores atendieron en la medida de lo posible lo más que pudieron, nosotros nos entrevistamos con ellos".

Sobre lo ocurrido en Avellaneda, el director de Azul Azul comentó: "Estamos tremendamente disconformes con la manera en que se actuó. Independiente no tomó las medidas de seguridad mínimas exigibles en cualquier espectáculo deportivo, mínimas. No estamos pidiendo medidas adicionales".

"Cuando las cosas se quieren hacer bien, se pueden hacer bien. Acá las hicieron mal, pero eso será ya materia de lo que vamos a ver a partir de los próximos días", concluyó.