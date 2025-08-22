Tras incidentes ante la U: La mala noticia que recibió Independiente sobre su estadio - Chilevisión

A pocos días del escándalo ocurrido en el partido ante Universidad de Chile por Copa Sudamericana, este viernes se confirmó que Independiente no podrá ocupar su estadio en el próximo partido.

Javier Alonso, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, ratificó que el Libertadores de América está clausurado por los graves incidentes que dejó a varios hinchas azules con heridas.

De esta forma, el Rojo deberá buscar un nuevo recinto para el choque ante Platense por la liga local, programado para este domingo 24 de agosto.

Javier Alonso afirma que están buscando a responsables de incidentes

En conversación con Radio 10, la autoridad trasandino ratificó que "el fiscal ya pidió la clausura" del estadio debido a que hay que hacer pericias.

Además, precisó que dos fanáticos de la U fueron internados en hospitales producto de golpes en la cabeza.

Acerca de los agresores, Alonso adelantó que se están buscando a los responsables y anticipó que serán acusados de "intento de homicidio", aunque por ahora no hay barras del Rojo detenidos.

Por ahora, Independiente no ha recibido ninguna sanción luego de la tragedia, la que está siendo indagada por la Conmebol.

En ese escenario, el presidente del club, Néstor Grindetti, viajó a Paraguay para hablar con integrantes del ente rector y solicitar que la escuadra trasandina no sea sancionada.