El crudo relato de Gonzalo Jara por violencia en Avellaneda: “Nunca sentí tanto miedo” - Chilevisión

Gonzalo Jara, ex futbolista de Universidad de Chile y la Selección Chilena, contó cómo vivió la tragedia en Avellaneda entre Independiente y Los Azules.

El actual comentarista de televisión viajó a Buenos Aires a ver el partido por Copa Sudamericana, el que terminó siendo cancelado el pasado miércoles producto de los gravísimos hechos de violencia.

Tras regresar al país, el otrora defensa nacional aseguró que no hubo controles en los accesos al Estadio Libertadores de América. "Llegué hasta la última puerta sin control", señaló.

Gonzalo Jara detalló su terrible noche por incidentes en Avellaneda

En su rol de panelista de TNT Sports, Jara afirmó que los incidentes comenzaron a los 15 minutos y que "la policía no hizo nada. Me parece inaceptable que comience a jugarse en el segundo tiempo. Lo encuentro inédito, no había nada".

"No había policias, seguridad, nada, esto empezó temprano en el partido. Nunca se intervino, ni un solo guardia, estuvieron ambas barras 45 minutos así", agregó.

El oriundo de Hualpén continuó: "Primera vez que siento tanto miedo dentro de un estadio. Todo lo que falló desde los accesos hasta el inicio, no te pedían carnet, no sé cómo funcionará allá, estaba todo muy expuesto".

"Conversé con gente de la U en la calle y el aeropuerto, siempre estaban acostumbrados a que en esa bandeja había un cordón de policías, pero acá no había nada. La gente empezó a saltar a la cancha para que no se jugara", añadió.