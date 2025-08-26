Tragedia en Avellaneda: Independiente se defiende y afirma que más de 90 socios fueron agredidos - Chilevisión

Un nuevo capítulo se sumó en la tragedia ocurrida en el partido de Independiente ante Universidad de Chile por Copa Sudamericana, el que terminó siendo cancelado debido a los graves incidentes.

Ahora, el Rojo de Avellaneda sacó un nuevo comunicado en el que confirmó que se puso en contacto con los socios que de dos tribunas, las más cercanas a la ubicación que tenían los hinchas azules.

En la consulta, la dirigencia afirmó que casi un centenar de fanáticos fueron víctimas de lanzamiento de proyectiles, los que señalaron que llegaron desde la parcialidad visitante.

Independiente reporta que socios fueron víctimas de agresiones

En sus redes sociales, el elenco argentino expresó: "De las casi 400 respuestas que recibimos hasta el momento, más de 90 socios y socias nos reportaron haber sido agredidos por los diversos proyectiles que fueron lanzados desde la tribuna visitante".

"Seguimos escuchando sus testimonios y nos estaremos comunicando con cada uno de ellos para brindarles asesoría legal y contención", agregaron.

La institución trasandina invitó a los hinchas que estuvieron en el estadio a entregar su testimonio. "En este momento tan duro para nuestra Institución, es importante que estemos todos juntos", indicaron.

La situación sigue siendo investigada por la Conmebol, quienes podrían entregar una resolución sobre lo que pasará con ambos equipos en los próximos días.

Mira el comunicado acá