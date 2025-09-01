Nuevo comienzo: La reacción de pareja de Ben Brereton a su sorpresivo fichaje en el Derby County - Chilevisión

Con alegría reaccionó Kimberley Abbott al fichaje de Ben Brereton, quien se convirtió en nuevo refuerzo del Derby County.

La pareja del delantero chileno valoró su cambio de club en Inglaterra, dejando atrás el Southampton en un sorpresivo fichaje que se dio a horas del cierre del mercado de pases.

A través de una historia en Instagram, la modelo no ocultó su alegría y compartió el posteo realizado este domingo por Los Carneros.

Al posteole añadió tres corazones blancos, el color ícono de la institución que disputa una nueva edición de la Championship.

Ben Brereton mostró su felicidad por fichar en el Derby County

Por su parte, el propio Brereton mostró su felicidad al arribar al histórico club británico, destacando que pretende sumar minutos.

El seleccionado nacional sostuvo: "Quiero marcar goles, ayudar al equipo, crear ocasiones y ser un buen compañero. Estoy muy emocionado de participar en esta temporada".

"Sé que el Derby ha fichado a muchos jugadores, tengo muchas ganas de conocerlos y ponerme manos a la obra", comentó al sitio oficial de su nueva casa.

Big Ben se mostró "encantado de estar aquí y tengo muchas ganas de empezar con los chicos".