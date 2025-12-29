Christiane Endler se casó por segunda vez con Sofía Orozco: Arquera usó dos atuendos en la boda - Chilevisión

Un fin de semana muy especial vivió Christiane Endler, histórica arquera de la Selección Chilena que se casó por segunda vez con su esposa, Sofía Orozco.

La futbolista del Olympique de Lyon aprovechó el receso por Navidad para disfrutar de una íntima ceremonia, la que se realizó en una casona en Algarrobo.

Hasta el lugar llegaron familiares y amigos de ambas, quienes disfrutaron de un agradable momento.

Christiane Endler se casa por segunda vez con Sofía Orozco

La ex jugadora del Chelsea y PSG contrajo matrimonio con Orozco por primera vez en mayo del 2021, año en que todavía había restricciones por el COVID-19.

En esta ocasión, se determinó que los invitadas vayan con una tenida formal y de estilo veraniego, teniendo en cuenta las altas temperaturas que afectan a la zona central.

De hecho, Endler lució dos atuendos durante la fiesta: Un vestido con detalles en el cuello color dorado y posteriormente un short junto a un top de color blanco.

Ahora, la meta nacional regresará a Europa para afrontar la recta final de la temporada, donde tendrá como gran desafío la liga francesa y la Champions League Femenina.

A esto hay que sumar la Liga de Naciones Femenina, competencia en la que La Roja busca clasificar al Mundial 2027.

Mira las fotos acá