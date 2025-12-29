Exponen mensajes de Marcelo Ríos a segunda mujer que le habría robado el corazón: “Con todo respeto” - Chilevisión

Marcelo Ríos otra vez hizo ruido. El Chino dio a conocer la semana pasada su amor hacia Vanessa Burgeois, con quien estaría iniciando su relación.

Previo a esto, Primer Plano dio detalles sobre el romance que el ex tenista habría tenido con Carla, una mujer con la que ha estado hablando en los últimos meses.

De hecho, en el programa se mencionó que uno de los viajes recientes del otrora deportista al país era para juntarse con esta persona, con la que aparenemtente sólo se mensajeaba.

Los mensajes de Marcelo Ríos a Carla

Según detalló Pablo Candia, Ríos le escribió varios mensajes públicos a esta persona en Instagram, que serían comentarios de diferentes publicaciones

"Me dicen que a Carla no le gusta esto de la fama. Por eso tenía el pérfil de su Instagram cerrado. Él lo que le habría exigido era que abriera su Instagram para que la gente viera que estaba con ella", comentó el panelista.

De acuerdo a lo expuesto, el Chino le habría escrito: "No aguanto más. Lo quiero ahora, puedes despertar de una vez, niña".

A esto se agregó: "Hasta qué hora te espero. Me voy a vestir y me voy a ir. Tengo frío y sueño. Puedes venir a acostarte al lado mío y sacarte ese pijama de vieja".

En medio de toda esta situación, Ríos tuvo un tenso cruce con un equipo de Primer Plano al ser captado caminando con Vanessa Burgeois.

Mientras iba caminando a su auto, el ex número uno del mundo no quiso responder ninguna pregunta y lanzó el micrófono al suelo.

Mira los mensajes acá