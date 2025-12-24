 Tras destapar supuesto romance: La romántica respuesta de Vanessa Sofía a Marcelo Ríos - Chilevisión
Tras destapar supuesto romance: La romántica respuesta de Vanessa Sofía a Marcelo Ríos

A través de sus redes sociales, Vanessa Sofía contestó al coqueto mensaje de Marcelo Ríos y le agradeció por estar en su vida.

Miércoles 24 de diciembre de 2025 | 11:03

Marcelo Ríos habría encontrado nuevamente el amor. El Chino destapó un presunto romance con una reconocida influencer nacional.

Se trata de Vanessa Sofía, nutricionista de profesión a quién le dedicó un romántico posteo en redes sociales, dando a entender que están juntos.

"Nunca pensé que existieran mujeres como tú. En dos días se perdieran todos los límites y se transformaran en carińo y atracción incontrolable, que uno no quiere que nunca se acabe", fue parte de lo que escribió el ex tenista.

Vanessa Sofía dedica publicación a Marcelo Ríos

La respuesta no tardó en llegar. Sofía contestó subiendo a su Instagram una selfie del otrora número uno del mundo arriba de un lujoso vehículo.

"La vida da vueltas inesperadamente y tú eres una de ellas. Gracias por estar en mi vida de la forma en que solo tú puedes estar", señaló.

Sofía no se quedó ahí y añadió: "También te adoro, gracias por hacerlo especial", publicación que se repletó de comentarios en pocos minutos.

Si bien ninguno de los dos ha confirmado el romance, las muestras de amor apuntan a que ya se están conociendo desde hace algún tiempo.

Por el lado de Ríos, todo indica que finalizó su vínculo con Christian Chelsea, joven de 20 años que fue su polola por varios meses.

