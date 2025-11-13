“Me avergüenza”: Marcelo Ríos critica al pdte. Boric y revela su candidato para las elecciones - Chilevisión

Marcelo Ríos, ex tenista nacional, dio a conocer el candidato por el que votará en las próximas elecciones presidenciales, las que se llevarán a cabo este 16 de noviembre.

El Chino invitió a sus seguidores a votar por Johannes Kaiser, actual diputado y representante del Partido Nacional Libertario.

A través de un video en Instagram, el otrora deportista recalcó que "siempre me ha gustado a mí dar mi opinión política cuando hay elecciones y con mayor razón hoy que estamos a pocos días de tener unas elecciones más importantes en la historia de nuestro país".

La crítica de Marcelo Ríos al gobierno del pdte. Gabriel Boric

El ex número uno del mundo aprovechó de criticar al gobierno del presidente Gabriel Boric, afirmando que "ha sido una mier..., se han robado plata, han habido cuentas de electricidad erradas y han perjudicado a los chilenos en muchas maneras".

"Creo que no podemos continuar con esto. Es decir, no podemos caer más bajo. Tener un presidente de que no se sube el cierre del 'marruecos', delante de otras personalidades, o que el tipo anda con zapatos sucios, mal agestado, es una vergüenza como país", agregó.

En esa línea, Ríos afirmó que "por eso he tomado la decisión de buscar al presidente hoy en día más perro, que vaya con convicción, que saque adelante este país, a pesar de que yo sé que en 4 años no se va a poder hacer nada. Se puede avanzar".

"Un presidente que ocupe la fuerza de manera responsable, que saque a gente que no tiene que estar en este país y que metan preso a gente que debe estar en la cárcel", continuó.

El ex tenista invitió a "votar por un presidente que me ha demostrado que tiene los cojones y quiere sacar el país adelante y de una manera que a mí me gusta. Así que los invito a votar por Kaiser este domingo y saquemos a Chile adelante".