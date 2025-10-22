Eli de Caso sorprendió al revelar desconocida ayuda de Marcelo Ríos: “Primera vez que lo cuento” - Chilevisión

Una desconocida historia contó Eli de Caso sobre Marcelo "Chino" Ríos, quien la contactó para ir en ayuda de un niño hace algunos años.

La presentadora de televisión reveló la situación en Plan Perfecto, donde se estaba comentando la publicación del ex tenista en redes sociales para buscar una "ama de casa".

En el programa de Chilevisión, la panelista afirmó que el otrora número uno del mundo "es un gallo sincero. Dice lo que siente, lo que piensa y lo que quiere. En pedir no hay un engaño".

"Voy a defenderlo contando algo de hace muchos años cuando yo estaba en el 'Aló, Eli'", aseguró, aclarando de inmediato que "no fue mi pololo, jaja. Sería el colmo".

Marcelo Ríos contactó a Eli de Caso para ayudar a niño

De Caso relató que Ríos "me ayudó con un niño que estaba enfermo en una oportunidad. Nosotros presentamos la nota al aire. Él había tenido hijos hace poco tiempo y le afectan los temas con niños".

"Me llamó por teléfono y me dijo: '¿Cuánto necesitas?'. Yo el dije un monto y el me respondió 'ok, cuenta con eso'. Eso nunca lo comenté. Y no fue solamente una vez", agregó.

La animadora remarcó que el ex deportista "puede que tenga una imagen de irreverente y puede que lo sea, pero también tiene un corazón gigantesco".

"Él me pidió: 'Eli, por favor, ni una palabra' y yo le dije que confiara en mí. Primera vez que lo cuento", sentenció.

Mira el momento acá