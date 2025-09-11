Paula Pavic contó la razón por la que Marcelo Ríos no ayudó a comprar lujoso regalo a su hija - Chilevisión

Un lujoso regalo fue el que le dio Paula Pavic a su hija Isidora, quien en los últimos días festejó su cumpleaños número 16.

La influencer le obsequió a la joven un automóvil Tesla Model 3, avaluado en aproximadamente 40 millones de pesos.

El vehículo fue mostrado por la propia relacionadora pública en redes sociales, aprovechando de lanzarle un potente dardo a Marcelo "Chino" Ríos, su ex esposo.

Paula Pavic manda recado a Marcelo Ríos

En una historia de Instagram, Pavic escribió: No saben la emoción que siento en este momento; hasta le agradezco al padre de mi hija por no querer ayudar, porque eso hizo posible que lograra esto por mí misma".

La creadora de contenido no se quedó ahí y agregó en la publicación hacia el otrora tenista: "El orgullo que siento de haberlo hecho yo sola es otro nivel. ".

"Al fin estoy viendo los resultados de todo lo que yo tenía visualizado cuando empecé a emprender hace cuatro años y todos lo que estaban a mi alrededor nunca me creyeron".

En conversación con LUN, la influencer aclaró la situación con su ex marido y recalcó que "se supone que en los gastos extras que tiene Marcelo está el auto de los niños".

"Le pregunté si se lo iba a comprar él y me dijo que no se lo podía comprar en este minuto, que su idea era esperar a vender la casa (en la que ella todavía vive junto a sus hijos".

