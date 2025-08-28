Había solicitado “ayuda”: Desclasifican el origen del enigmático mensaje de Marcelo Ríos - Chilevisión

Sorpresa causó un enigmático mensaje publicado por Marcelo "Chino" Ríos en Instagram, generando preocupación en sus seguidores.

El ex tenista chileno escribió: "Aquí vamos otra vez, esta h… nunca se acaba, ayuda", aunque la alarma se desactivo luego de que se diera a conocer el verdadero origen de la frase.

De acuerdo a lo informado por Cecilia Gutiérrez, el otrora número uno del mundo se encuentra bien y todo se debe a un "juego" que hizo.

Revelan la verdad tras mensaje de Marcelo Ríos

En sus redes sociales, la panelista de Primer Plano señaló que se contactó con el otrora atleta, dando a conocer que el texto no se debe a ningún problema personal.

"Lo que me dice Marcelo es que estaba con su hija viendo una película y que se ríe un poco de esto que aparece en las redes. Que todo lo que aparece en las redes se convierte en una noticia", sostuvo la periodista.

Gutiérrez recalcó que "a raíz de eso, decide hacer un posteo con una frase que estaba en la película que ellos estaban viendo".

"Básicamente de aburrido, por estar con su hija viendo una película, decide escribir eso en sus redes, pero está bien, no le ha pasado nada. Lo llamaron mucho, hasta su familia, pero no es nada más que eso. Un juego", agregó.