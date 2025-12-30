Lucas Cepeda reacciona a triste momento que vivió su pareja: Incendio afectó su local comercial - Chilevisión

Un triste momento vivió este fin de año Steffi Elizondo, pareja del futbolista Lucas Cepeda que sufrió un incendio en uno de sus locales comerciales.

La influencer reveló en Instagram que un siniestro afectó la sede ubicada en Estación Central, negocio dedicado a la venta de ropa y otros artículos.

Si bien aclaró que ninguna persona resultó afectada, la empresaria no ocultó su tristeza y afirmó que tuvo que ver el recinto arder debido a que "no había agua en los grifos. Bomberos no podía hacer nada".

La reacción de Lucas Cepeda

El jugador lamentó su ocurrido en plena época de celebraciones y se expresó en redes sociales, comentando el posteo de Elizondo.

"Terrible. Nada va a volver el tiempo atrás pero de seguro que se van a levantar y luchar por todo lo que se merecen por la hermosa familia que son", señaló.

El delantero también compartió en sus historias una invitación a ir a una segunda sucursal de la empresa, ubicada en Santiago y que se mantiene operativa.

La publicación se viralizó rápidamente, con el cantante Bayron Fire mostrándose a disposición en caso de querer organizar algún evento.

