“Bienvenida a casa”: Alexis Sánchez confirmó nacimiento de su hija con emotivo mensaje - Chilevisión

Alexis Sánchez confirmó que se convirtió en padre por primera vez junto a Alexandra Litvinova y presentó oficialmente a la bebé en su cuenta de Instagram.

La modelo rusa ya había dado la noticia en sus redes sociales, mostrando registros de su embarazo y recientemente de su primera Navidad en familia.

Sin embargo, faltaba que se pronunciara el delantero de La Roja, quien esperó hasta el cierre del año para compartir su emoción con sus seguidores.

“Mi vida siempre fue enfocada en el fútbol. Ser siempre profesional dedicado a este hermoso deporte, y ayudar a mi familia. A cambio, perdí tiempos de estar con ellos, con amigos y de mi infancia, etc...”, comenzó diciendo en su publicación.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

En esa línea, el futbolista contó que “a finales del año 2025 que ya se termina, Dios y la vida me regala momentos y personas para quedarse y ser parte de mi vida cuando uno menos los espera”.

“Bienvenida a casa. Papá y mamá te cuidaremos mucho mi princesa BELLA MÍA”, escribió junto a fotos del embarazo y su primeros momentos con la bebé.

Alexis Sáncchez también tuvo palabras para agradecer a los chilenos “por el cariño y el respeto que me han entregado siempre”.

“Quería contarles esta linda noticia, siempre fui de hablar poco. En fin… Gracias, los quiero y les deseo lo mejor el año 2026”, cerró.

Mira el anuncio de Alexis Sánchez