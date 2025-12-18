Hasta con apodo: Así quedó el Instagram de pareja de Alexis Sánchez tras anunciar nacimiento del bebé - Chilevisión

Revuelo causó el anuncio de Alexandra Litvinova, pareja de Alexis Sánchez que confirmó el nacimiento de su bebé.

Con dos imágenes publicadas en Instagram, que incluye un beso con el futbolista chileno, la modelo rusa le dio la bienvenida a la tercera integrante de la familia.

Si bien no se ha dado a conocer el género, la periodista Cecilia Gutiérrez afirmó que se trata de una niña que llegó al mundo hace pocas semanas.

Instagram de Alexandra Litvinova se repletó de comentarios

La noticia generó una de reacciones de los seguidores nacionales, quienes repletaron de buenos deseos el Instagram de la influencer.

Los usuarios se atrevieron hasta ponerle apodo a la pequeña, denominándola como "La Princesa de Chile" o "Niña Maravilla".

Adicionalmente, otros usuarios bromearon con que la bebé es sagitario y se que se convertirá en la criatura "más querida" de todo el país.

Actualmente, Litvinova está radicada en España junto al tocopillano, quien ha tenido un destacado rendimiento en el Sevilla tras arribar a mediados del 2025.

Mira los comentarios acá